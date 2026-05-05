Dia da Língua Portuguesa: mudanças no uso da língua preocupa cidadãos

No Dia da Língua Portuguesa, há pessoas que demonstram a sua preocupação com a forma como as pessoas escrevem e falam a língua hoje em dia.

No âmbito do Dia Mundial da Língua Portuguesa, assinalado a 5 de Maio, O MIRANTE saiu à rua para perceber como é que as pessoas olham hoje para o uso do português no dia-a-dia. Entre diferentes idades e contextos, há uma ideia que se repete: a sensação de que se fala e escreve pior do que antigamente. Muitos apontam o crescente recurso a estrangeirismos, sobretudo palavras em inglês ou "abrasileiradas", muitas vezes por hábito ou influência das redes sociais, onde existem abreviações, erros ortográficos e uma escrita mais descuidada. Ainda assim, há também quem relativize esta tendência, lembrando que a língua está em constante evolução e é "viva".