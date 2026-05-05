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O MIRANTE TV | 05-05-2026 13:59

Festival "Dança Invisível" volta ao Palácio do Sobralinho

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8ª edição do festival estará patente entre os dias 8 e 17 de Maio, no Palácio do Sobralinho em Vila franca de Xira, com produção da Companhia Inestética.

O Festival de dança contemporânea "Dança Invisível" regressa ao Palácio do Sobralinho em Vila Franca de Xira entre os dias 8 e 17 de Maio para a sua 8ª edição. O festival pretende criar um novo espaço de possibilidades para a dança contemporânea através do cruzamento de diferentes linguagens artísticas e promoção do trabalho inovador e experimental de coreógrafos nacionais e internacionais, provocando um diálogo artístico entre o visível e o "invisível" para o público.

O programa arranca no dia 8 de Maio, às 21h30, com "Nevada Wip" de William Mazzei. Segue-se "Kata" de Ana Chirescu (dia 9 de Maio, às 21h30), "As Estrelas Também Morrem" de 432Hz (dia 10 de Maio, às 18h), "La (Des)espera" de Cia. El Desvío (dia 15 de Maio, às 21h30), "K4 Klein Cabaret" da Companhia Inestética (dia 16 de Maio, às 21h30) e "Monstrum" de João Pataco & Miguel Baltazar (dia 17 de Maio, às 18h). Os bilhetes já se encontram à venda.

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