Toiros bravos junto à estrada lançam alerta na Chamusca

A presença de toiros bravos junto à estrada principal que liga a Chamusca à freguesia de Ulme voltou a preocupar populações e autarquia. Nas últimas semanas, pelo menos dois animais foram avistados por populares junto à via. Fonte do município, contactada por O MIRANTE, confirma a preocupação e defende que estes episódios têm de ser evitados, sublinhando que está em causa a segurança pública. “Se vai alguém de bicicleta ou a correr pode haver uma desgraça”, afirma ao nosso jornal.

A autarquia entende que é necessário reforçar a vigilância e a responsabilidade de quem tem animais bravos perto de zonas de circulação pública. “Um toiro bravo fora do seu espaço controlado pode provocar acidentes graves junto a uma estrada”, acrescenta.

O caso faz lembrar o que O MIRANTE noticiou em 2022, quando um toiro da ganadaria de Rosa Rodrigues andou à solta na charneca da Chamusca, entre Cabeça Alta e Casal dos Coelhos. Na altura, o animal tresmalhou-se depois de furar a vedação no Carregal, perto de Ulme, e as autoridades apelaram à população para não ir à charneca apenas para o ver, evitando atiçar o animal e aumentar o perigo.