O MIRANTE TV | 07-05-2026 12:00
Nuno Mira: “Chamusca precisa de voltar a sentir a câmara perto das pessoas”
O autarca reconhece falhas em obras estruturantes e aponta a habitação e o emprego como os maiores desafios do mandato - foto O MIRANTE
Seis meses depois de chegar à presidência da Câmara da Chamusca, Nuno Mira diz que o novo ciclo tem de sair das palavras e entrar na vida das pessoas. O autarca socialista, o mais jovem presidente de câmara da região ribatejana, assume dossiers difíceis: piscinas, mercado, centro de saúde, habitação, Ecoparque do Relvão e ponte da Chamusca. Em entrevista a O MIRANTE, promete proximidade, empatia e uma gestão capaz de resolver problemas concretos.
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