Aluna da Jácome Ratton cria primeiro encontro de atletismo do CIRE de Tomar

O Estádio Municipal de Tomar recebeu na quinta-feira, 7 de Maio, o primeiro Encontro de Atletismo do CIRE – Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, uma iniciativa inédita promovida pela estudante Joana Fernandes no âmbito da sua Prova de Aptidão Profissional para o curso profissional de desporto. O encontro reuniu nove instituições e cerca de 64 atletas. Natural da Chamusca, a jovem frequenta o curso profissional de Desporto na Escola Jácome Ratton e decidiu transformar a experiência vivida durante o estágio no CIRE num projecto de inclusão através do desporto adaptado.