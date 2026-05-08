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O MIRANTE TV | 08-05-2026 11:34

Aluna da Jácome Ratton cria primeiro encontro de atletismo do CIRE de Tomar

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Projecto de Joana Fernandes, 18 anos, juntou nove instituições e mais de 64 atletas, promovendo inclusão através do desporto adaptado.

O Estádio Municipal de Tomar recebeu na quinta-feira, 7 de Maio, o primeiro Encontro de Atletismo do CIRE – Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, uma iniciativa inédita promovida pela estudante Joana Fernandes no âmbito da sua Prova de Aptidão Profissional para o curso profissional de desporto. O encontro reuniu nove instituições e cerca de 64 atletas. Natural da Chamusca, a jovem frequenta o curso profissional de Desporto na Escola Jácome Ratton e decidiu transformar a experiência vivida durante o estágio no CIRE num projecto de inclusão através do desporto adaptado.

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