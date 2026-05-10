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O MIRANTE TV | 10-05-2026 09:00

Já começou a Semana da Ascensão na Chamusca

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O tempo chuvoso marcou a inauguração da Semana da Ascensão, mas não travou o arranque de nove dias de festa, tradição e orgulho ribatejano na Chamusca.

A Chamusca voltou este sábado, dia 9, a celebrar a sua identidade ribatejana com o arranque da Semana da Ascensão, inaugurada sob chuva mas também com muita tradição e animação. A abertura contou os discursos do presidente da Câmara da Chamusca, Nuno Mira, e do vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Pedro Beato, que destacaram a importância da festa para a afirmação cultural e turística do concelho.

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