Já começou a Semana da Ascensão na Chamusca

O tempo chuvoso marcou a inauguração da Semana da Ascensão, mas não travou o arranque de nove dias de festa, tradição e orgulho ribatejano na Chamusca.

A Chamusca voltou este sábado, dia 9, a celebrar a sua identidade ribatejana com o arranque da Semana da Ascensão, inaugurada sob chuva mas também com muita tradição e animação. A abertura contou os discursos do presidente da Câmara da Chamusca, Nuno Mira, e do vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Pedro Beato, que destacaram a importância da festa para a afirmação cultural e turística do concelho.