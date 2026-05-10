O MIRANTE TV | 10-05-2026 09:00
Já começou a Semana da Ascensão na Chamusca
O tempo chuvoso marcou a inauguração da Semana da Ascensão, mas não travou o arranque de nove dias de festa, tradição e orgulho ribatejano na Chamusca.
A Chamusca voltou este sábado, dia 9, a celebrar a sua identidade ribatejana com o arranque da Semana da Ascensão, inaugurada sob chuva mas também com muita tradição e animação. A abertura contou os discursos do presidente da Câmara da Chamusca, Nuno Mira, e do vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Pedro Beato, que destacaram a importância da festa para a afirmação cultural e turística do concelho.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1769
06-05-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1769
06-05-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1769
06-05-2026
Capa Vale Tejo
06-05-2026
Especiais de O MIRANTE
06-05-2026
Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região