O MIRANTE TV | 13-05-2026 11:12
Santuário de Fátima iluminou-se de fé
Na noite de 12 de Maio, o Santuário de Fátima voltou a ser coração aceso de Portugal. A procissão das velas encheu o recinto com várias dezenas de milhares de peregrinos, unidos pela oração, pela esperança e pela emoção. Fátima foi, mais uma vez, lugar de encontro entre o humano e o divino, onde a fé caminhou devagar, mas falou alto.
https://www.youtube.com/watch?v=skUkjusxpBU
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