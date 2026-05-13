O MIRANTE TV | 13-05-2026 17:01
Eleito filma lixeira a céu aberto em Vialonga
Fernando Fernandes, eleito do Chega, partilhou vídeo que está a gerar indignação na comunidade.
Estas imagens de uma lixeira a céu aberto junto ao parque industrial da Granja, em Vialonga, estão a gerar indignação na comunidade.
O vídeo foi captado na última semana pelo eleito do Chega na Assembleia de Freguesia de Vialonga, Fernando Fernandes.
O assunto acabou também por ser tema de discussão em reunião de câmara.
Este não é o primeiro depósito de lixos e entulhos a céu aberto em Vialonga. Já antes, como O MIRANTE dera nota, a acumulação de resíduos na estrada da Verdelha do Ruivo gerava queixas da comunidade.
É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE
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