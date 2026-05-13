João Joaquim Isidro dos Reis é bisneto do homem que esteve na origem da construção da denominada Ponte da Chamusca.

João Joaquim Isidro dos Reis: o bisneto do homem que ainda no tempo da Monarquia lutou e conseguiu construir a Ponte da Chamusca

João Joaquim Isidro dos Reis é bisneto do homem que esteve na origem da construção da denominada Ponte da Chamusca.

Herdou-lhe o nome… e uma história que atravessa gerações.

João é o patriarca da quinta geração de uma família que há mais de um seculo se fixou na Quinta dos Arneiros.

Uma casa antiga, feita de memória, de trabalho e de ligação à terra.

E mesmo sendo já da quinta geração, há uma coisa que nunca se perdeu:

o respeito pelos que vieram antes.

Pelos antepassados que construíram, que arriscaram, que deixaram marca.

Mas João não vive só do passado.

Aliás, há uma coisa que o incomoda:

responder por uma herança que não construiu.

Há orgulho, sim.

Mas há também um sentido profundo de responsabilidade.

Porque nesta casa e desde há mais de meio século nada foi fácil.

O que existe hoje foi sendo segurado ao longo dos anos.

Com esforço.

Com falhas também.

Mas sempre com vontade de não deixar cair.

Houve momentos difíceis.

Perdas, dívidas, decisões complicadas.

Mas nunca houve a tentação de desistir.

Ficou a casa.

Ficou a terra.

Ficaram os animais.

E ficou, sobretudo, o amor a este lugar.

Um amor discreto mas firme, presente em tudo — na forma como cuida, na forma como resiste, na forma como continua.

Já não se vive do nome e dos feitos dos antepassados.

Nem apenas da história.

Vive-se dessa ligação profunda à terra…

e da vontade de a manter viva para quem está preparado para lhe dar seguimento.

Estas são imagens captados ao longo de uma entrevista com João Joaquim Isidro dos Reis que pode ler na edição de O MIRANTE desta semana.