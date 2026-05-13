Santuário de Fátima iluminou-se de fé

Na noite de 12 de Maio, o Santuário de Fátima voltou a ser coração aceso de Portugal. A procissão das velas encheu o recinto com várias dezenas de milhares de peregrinos, unidos pela oração, pela esperança e pela emoção. Fátima foi, mais uma vez, lugar de encontro entre o humano e o divino, onde a fé caminhou devagar, mas falou alto.