O MIRANTE TV | 14-05-2026 10:03
A espiga que ainda junta a Chamusca à terra
Na Quinta-feira de Ascensão, a Chamusca voltou a sair para o campo para colher memória, afectos e futuro. A Apanha da Espiga, dinamizada pela União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, este ano com o apoio do município, levou a comunidade em busca do trigo, da papoila, do alecrim ou rosmaninho, da oliveira, da videira e do malmequer. Depois, o lanche-convívio e a animação devolveram à tradição o seu lugar mais nobre: juntar pessoas, celebrar a terra e fazer da simplicidade uma herança colectiva.
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