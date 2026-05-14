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O MIRANTE TV | 14-05-2026 11:24

Alenquer celebra tradição com mais uma Feira da Ascensão

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Concertos, animação, street food e tradições tauromáquicas marcam mais uma edição da Feira da Ascensão, em Alenquer. O certame foi inaugurado na quarta-feira e deverá atrair milhares de visitantes ao Parque Urbano da Romeira.

O Parque Urbano da Romeira, em Alenquer, recebe mais uma edição da Feira da Ascensão, com entrada gratuita e um programa diversificado dirigido a todas as idades.
A inauguração oficial do certame aconteceu na quarta-feira, 13 de Maio, ao final da tarde, e contou com a presença de autarcas locais e entidades convidadas.
A Feira da Ascensão é um dos eventos mais emblemáticos do concelho de Alenquer e deverá atrair milhares de visitantes para assistir aos concertos dos Wet Bed Gang e dos Némanus.
O evento inclui ainda carrosséis, espaços de street food, artesanato, exposições temáticas, animação infantil, as tradicionais largadas e corrida de touros, bem como a eleição da Embaixadora dos Territórios Vinhateiros do concelho de Alenquer.

Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE.

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