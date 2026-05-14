Alma ribatejana na entrada de toiros na Chamusca em Quinta-feira de Ascensão

A Entrada de Toiros em Quinta-Feira de Ascensão voltou a levar toiros, cabrestos, cavalos, campinos e cavaleiros, pela artéria principal da vila até à centenária Praça de Toiros, devolvendo à rua a força brava da identidade ribatejana.

A Entrada de Toiros em Quinta-Feira de Ascensão voltou a levar toiros, cabrestos, cavalos, campinos e cavaleiros, pela artéria principal da vila até à centenária Praça de Toiros, devolvendo à rua a força brava da identidade ribatejana. Mais do que espectáculo, é memória viva, pertença colectiva e afirmação de um povo que sabe transformar tradição em emoção, sem perder a raiz, a alma e a festa partilhada.