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O MIRANTE TV | 14-05-2026 16:30

Almeirim inaugura circuito de manutenção ampliado e melhorado

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Reabertura do circuito de manutenção decorreu esta quinta-feira, 14 de Maio, feriado municipal.

O feriado municipal em Almeirim ficou marcado pela reabertura do Circuito de Manutenção do Parque Municipal, agora ampliado e melhorado para receber a população com mais condições e novos equipamentos. A iniciativa decorreu na Quinta-feira da Ascensão, 14 de Maio, e marcou a conclusão de mais uma fase de requalificação daquele espaço dedicado à actividade física.
Durante a cerimónia, o presidente da Câmara de Almeirim, Joaquim Catalão, destacou a importância da intervenção e o impacto positivo que terá na qualidade de vida da população.

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