Almeirim inaugura circuito de manutenção ampliado e melhorado

O feriado municipal em Almeirim ficou marcado pela reabertura do Circuito de Manutenção do Parque Municipal, agora ampliado e melhorado para receber a população com mais condições e novos equipamentos. A iniciativa decorreu na Quinta-feira da Ascensão, 14 de Maio, e marcou a conclusão de mais uma fase de requalificação daquele espaço dedicado à actividade física.

Durante a cerimónia, o presidente da Câmara de Almeirim, Joaquim Catalão, destacou a importância da intervenção e o impacto positivo que terá na qualidade de vida da população.