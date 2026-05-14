Desde o início da dua actividade, a CMOS registou um aumento de 16% no número de respostas dadas no último semestre.

Central de Operações de Socorro de VFX respondeu a 14 mil ocorrências

A Central Municipal de Operações de Socorro de Vila Franca de Xira (CMOS) foi inaugurada formalmente na manhã de quarta-feira, 13 de Maio. Desde que iniciou funções, a central recebeu e despachou cerca de 14 mil ocorrências, na sua esmagadora maioria emergências médicas, mas também incêndios, acidentes e situações relacionadas com tempestades.

No último semestre, a central respondeu a mais 1.650 ocorrências do que em igual período anterior, o que representa um crescimento de 16% na resposta local.

A cerimónia contou com a presença do comandante sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Grande Lisboa, Hugo Santos, do comandante António Carvalho, coordenador do Serviço Municipal de Protecção Civil, do presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, autarcas e comandantes das corporações de bombeiros.

Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE.