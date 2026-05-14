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O MIRANTE TV | 14-05-2026 15:32

Vila Franca de Xira celebrou Ascensão com romaria centenária

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Feriado municipal em Vila Franca de Xira voltou a ver sair à rua a centenária procissão em honra do Senhor Jesus da Boa Morte em Povos.

A quinta-feira de Ascensão em Vila Franca de Xira, feriado municipal, voltou a ser celebrada na manhã desta quinta-feira, 14 de Maio, com a centenária romaria ao Santuário do Senhor da Boa Morte.

A cerimónia religiosa voltou a juntar centenas de fiéis e rostos da comunidade que não quiseram faltar a uma das tradições mais antigas e peculiares do concelho.

A partir do ponto de encontro junto ao Largo do Pelourinho em Povos, os participantes caminharam até ao santuário onde se realizou a eucaristia da Ascensão do Senhor, presidida por Manuel Clemente, patriarca emérito de Lisboa.

Depois, como manda a tradição, foi feita a bênção da cidade e dos campos.

A romaria é organizada pela Irmandade do Senhor Jesus da Boa Morte, com a colaboração da Paróquia de São Vicente Mártir de Vila Franca de Xira e da Misericórdia de VFX, com o apoio da câmara municipal.

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