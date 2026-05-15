Escola de Saúde de Santarém celebra aniversário e anuncia licenciatura em Fisioterapia

A Escola Superior de Saúde de Santarém celebrou na quinta-feira, 14 de Maio, o seu 53º aniversário, numa cerimónia marcada pelo anúncio da futura licenciatura em Fisioterapia, que deverá arrancar já no próximo ano lectivo. A novidade foi apresentada pela directora da escola, Hélia Dias, como um reforço importante da oferta formativa da instituição, tendo as celebrações incluído ainda o reconhecimento de docentes aposentados e trabalhadores com 25 anos de serviço.

As comemorações decorreram durante a tarde e reuniram várias entidades ligadas ao ensino superior e ao sector da saúde, destacando-se a presença da vereadora da Saúde da Câmara de Santarém, Teresa Ferreira, da directora da escola, Hélia Dias, do presidente do Instituto Politécnico de Santarém, João Moutão, do presidente da Assembleia da Escola, Joaquim Simões, e do presidente da Associação de Estudantes, Raúl Castro.

