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O MIRANTE TV | 17-05-2026 10:12

Cãominhada Solidária reúne centenas de cães no Cartaxo

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A Associação de Proteção aos Animais Abandonados do Cartaxo organizou, no sábado dia 16 de Maio, a sua Cãominhada Solidária, que reuniu cerca de duzentos cães e os respectivos donos num percurso pelo centro da cidade.

O percurso, com partida no Pavilhão Municipal de Exposições pelas 10h30, seguiu pela Rua Batalhoz até à Praça 15 de Dezembro, onde decorreu um concerto de André Duarte. A participação estava dependente de uma entrada solidária, com cada participante a trazer ração, paté ou biscoitos para os animais da associação. A caminhada contou com cerca de 15 cães da associação durante percurso, que estavam identificados com um laço azul.
Na praça, uma tenda disponibilizou t-shirts, sweatshirts, canetas e sacos de linho cujas receitas revertiam para a associação para aquisição de comida e bens essenciais. A iniciativa contou com a parceria da Suky Dog, da Taxica, da Vetapaac e da Franco, entre outros apoiantes locais. No final, realizou-se um sorteio de prémios, entre os quais duas garrafas de vinho, uma mini-sessão fotográfica, tratamentos de depilação a laser, um corte de cabelo e dois treinos na Suky Dog. Todos os prémios foram cedidos por parceiros locais sem custos para a organização.

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