O MIRANTE TV | 17-05-2026 07:00
Dia Mundial da Pastelaria: Tradição e inovação na pastelaria Ti Pereira em Abrantes
No coração de Abrantes, a Pastelaria Sabores do Ti Pereira mantém viva a tradição da doçaria regional há mais de 50 anos.
No coração de Abrantes, a Pastelaria Sabores do Ti Pereira mantém viva a tradição da doçaria regional há mais de 50 anos. Entre massas que repousam lentamente e receitas passadas de geração em geração, nascem as famosas tigeladas e a Palha de Abrantes. Com ingredientes simples e técnicas artesanais, cada doce é preparado com rigor, experiência e paixão. Manuel Pereira, fundador da marca, continua a apostar na qualidade e nos sabores que marcaram gerações. Uma reportagem a propósito do Dia Mundial da Pastelaria que pode ser lida na próxima edição de O MIRANTE.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1770
13-05-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1770
13-05-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1770
13-05-2026
Capa Vale Tejo
13-05-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região