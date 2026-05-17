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O MIRANTE TV | 17-05-2026 07:00

Dia Mundial da Pastelaria: Tradição e inovação na pastelaria Ti Pereira em Abrantes

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No coração de Abrantes, a Pastelaria Sabores do Ti Pereira mantém viva a tradição da doçaria regional há mais de 50 anos.

No coração de Abrantes, a Pastelaria Sabores do Ti Pereira mantém viva a tradição da doçaria regional há mais de 50 anos. Entre massas que repousam lentamente e receitas passadas de geração em geração, nascem as famosas tigeladas e a Palha de Abrantes. Com ingredientes simples e técnicas artesanais, cada doce é preparado com rigor, experiência e paixão. Manuel Pereira, fundador da marca, continua a apostar na qualidade e nos sabores que marcaram gerações. Uma reportagem a propósito do Dia Mundial da Pastelaria que pode ser lida na próxima edição de O MIRANTE.

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