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O MIRANTE TV | 18-05-2026 11:27

Rio Maior inaugura Centro BTT Potes Mouros em Alcobertas

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Centro BTT Potes Mouros foi o projecto vencedor do Orçamento Participativo Jovem em 2023.

A Câmara Municipal de Rio Maior e a Junta de Freguesia de Alcobertas inauguraram no dia 16 de Maio, o Centro BTT Potes Mouros, em Alcobertas. O equipamento é o projecto vencedor do Orçamento Participativo Jovem 2023, reflectindo a aposta dos jovens do concelho num espaço dedicado à prática do BTT na região. O projecto foi proposto por Tomás, natural da freguesia de Alcobertas, que sentiu que faltava um equipamento como aquele na sua terra. “Vi que faltavam algumas infraestruturas na nossa freguesia, tanto desportivas como turísticas, e vi que o centro de BTT era uma boa opção", explica, recordando que já tinha visitado equipamentos semelhantes em outros locais antes de avançar com a sua candidatura.

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