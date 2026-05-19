Colectivo Na Gruta leva mostra de curtas-metragens à aldeia da Longra em Tomar

O colectivo criativo Na Gruta estreou, a 16 de Maio, a primeira edição do Curtas Longras, uma mostra de curtas-metragens realizada no Centro Social Cultural e Recreativo da Longra, em Tomar. A iniciativa reuniu cerca de 35 pessoas ao longo de três sessões e teve entrada livre. O evento nasceu da vontade de dar visibilidade ao cinema independente português junto de públicos que habitualmente têm menos contacto com este tipo de produção. “O público normal, a pessoa do dia a dia, afasta-se um bocado dessa área. Está habituado aos filmes de Hollywood e esquece-se, ou nem sabe, que existe muito cinema local e independente, que muitas vezes não tem visibilidade”, explicou Carlos Sousa, um dos organizadores da iniciativa.

A programação incluiu sete curtas-metragens de realizadores como Luís Sequeira, Simão Paulo, David Rodrigues e David Figueiredo, distribuídas por três sessões. Um dos destaques foi a estreia de Férula, produção do próprio coletivo Na Gruta, gravada na região. A escolha do espaço e do formato reflectiu a mesma lógica de proximidade. O C.S.C.R. da Longra, fundado em 1968, assegurou o espaço e a mão de obra, enquanto a restante logística, incluindo projetores, panos e iluminação, foi angariada de forma artesanal junto de particulares. “Quando não há equipamento nem fundos, temos de trabalhar com o que temos”, afirmou Carlos Sousa. A identidade visual do evento, assinada pela designer Irene Rodrigues, foi inspirada nas cores e tradições das festas locais.

O Curtas Longras é um subprojecto do Na Gruta, colectivo que reúne profissionais das áreas do som, imagem, fotografia e design e que opera principalmente na região de Tomar e Torres Novas. Para além das equipas dos filmes, foram convidados grupos de teatro e associações culturais da zona. A organização não recorreu a apoios municipais nesta primeira edição, optando por demonstrar capacidade de execução antes de apresentar candidaturas. Carlos Sousa adiantou que a ideia é repetir o evento, organizado em conjunto com Andreia Santos e David Rodrigues, e, a médio-longo prazo, fazê-lo evoluir para um festival com instalações artísticas e várias valências.