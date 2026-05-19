Espaço do Cidadão de Almoster evita deslocações a Santarém

O Espaço do Cidadão de Almoster, inaugurado na tarde de segunda-feira, 18 de Maio, é um novo serviço ao dispor da população nas instalações da junta de freguesia. Uma resposta muito útil para a comunidade, que permite tratar de diversos assuntos com serviços públicos e não só, sem ser necessária a deslocação à Loja do Cidadão de Santarém, a uma dúzia de quilómetros de distância. Isso mesmo foi sublinhado pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e pelo presidente da junta, Pedro Costa, perante as dezenas de pessoas que presenciaram a cerimónia e visitaram o espaço. O investimento, na ordem dos 120 mil euros, contou com financiamento do município e da administração central.

Durante a sua breve intervenção, Pedro Costa agradeceu à câmara por ajudar a concretizar um sonho e pediu ainda a atenção do município para intervenções há muito reclamadas na freguesia, como as requalificações do posto médico e do espaço de jogo e recreio da escola primária, que considera igualmente prioritárias.

João Leite manifestou a sua satisfação por ver mais um investimento público descentralizado a acontecer e o salto qualitativo que representa na resposta a essa comunidade. E disse não ter dúvidas que as outras obras reivindicadas serão executadas. A requalificação do posto de saúde irá a concurso num pacote que envolve também as unidades de Vale de Santarém e Várzea, com um valor base global a rondar os 500 mil euros.

A reabilitação do espaço de jogo e recreio da escola de Almoster também irá a concurso, com um valor aproximado de 220 mil euros. O presidente da Câmara de Santarém disse que, no conjunto total de obras previstas, será investido um montante de cerca de meio milhão de euros em Almoster nas áreas da educação, saúde e serviços públicos.