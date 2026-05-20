Dia Mundial das Abelhas: a importância da abelha no equilíbrio do ecossistema

Cerca de 70% do que consumimos está relacionado com as abelhas e se estas desaparecerem, a humanidade teria poucos anos de existência. As palavras são do apicultor Filipe Dionísio, que no âmbito do Dia Mundial das Abelhas, assinalado a 20 de Maio, explicou a O MIRANTE o processo de produção de mel e a relevância das colmeias para a ecossistema.