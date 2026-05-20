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O MIRANTE TV | 20-05-2026 17:11

Dia Mundial das Abelhas: a importância da abelha no equilíbrio do ecossistema

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Cerca de 70% do que consumimos está relacionado com as abelhas e se estas desaparecerem, a humanidade teria poucos anos de existência. As palavras são do apicultor Filipe Dionísio, que no âmbito do Dia Mundial das Abelhas, assinalado a 20 de Maio, explicou a O MIRANTE o processo de produção de mel e a relevância das colmeias para a ecossistema.

No âmbito do Dia Mundial das Abelhas, assinalado a 20 de Maio, Filipe Dionísio, da empresa Abelhas e Companhia, alerta para a importância das abelhas no equilíbrio do ecossistema e na sobrevivência humana. Com cerca de 400 colmeias distribuídas pelos concelhos do Cartaxo e Santarém, o apicultor explicou a O MIRANTE que cerca de 70% do que consumimos está directa ou indirectamente ligado ao trabalho das abelhas, sublinhando a importância de acções de sensibilização em escolas sobre o papel deste insecto e os benefícios dos produtos produzidos nas colmeias.

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