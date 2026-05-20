O MIRANTE TV | 20-05-2026 20:44
PSP distingue Câmara de Santarém com medalha de ouro por cooperação na segurança pública
A Câmara Municipal de Santarém foi distinguida pela Polícia de Segurança Pública com a Medalha de Mérito e Valor Policial, grau ouro, numa cerimónia que assinalou os 150 anos do Comando Distrital da PSP de Santarém. A distinção reconhece a cooperação institucional entre a autarquia e a força de segurança ao longo dos últimos anos.
A Polícia de Segurança Pública distinguiu esta quarta-feira, 20 de Maio, a Câmara Municipal de Santarém com a Medalha de Mérito e Valor Policial, grau ouro, numa cerimónia realizada no Convento de São Francisco, integrada nas comemorações do 150.º aniversário do Comando Distrital da PSP de Santarém. A condecoração reconhece o trabalho de cooperação institucional desenvolvido entre a autarquia e a PSP em áreas como a segurança pública, a prevenção, a proximidade às populações e o apoio operacional. A distinção valoriza ainda o papel da Câmara Municipal de Santarém no reforço das condições de actuação da PSP e na afirmação do prestígio da corporação no concelho e no distrito.
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