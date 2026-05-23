O MIRANTE TV | 23-05-2026 10:00
Segurar trabalhadores nas instituições sociais é cada vez mais difícil
Paulo Mata preside à Associação Popular de Apoio à Criança onde tem o desafio de gerir pessoas numa altura em que é cada vez mais difícil segurar pessoal qualificado.
Aos 62 anos, Paulo Mata continua a viver os dias com a intensidade de quem nunca aprendeu a ficar parado, porque gosta de sentir-se útil. Militar de carreira na Força Aérea durante várias décadas, dirigente associativo e instructor de cycling, acredita que o sentido de missão não termina com a passagem à reserva. Hoje, o seu principal desafio é a gestão da Associação Popular de Apoio à Criança (APAC), instituição da Póvoa de Santa Iria onde é presidente.
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