Segurar trabalhadores nas instituições sociais é cada vez mais difícil

Paulo Mata preside à Associação Popular de Apoio à Criança onde tem o desafio de gerir pessoas numa altura em que é cada vez mais difícil segurar pessoal qualificado.

Aos 62 anos, Paulo Mata continua a viver os dias com a intensidade de quem nunca aprendeu a ficar parado, porque gosta de sentir-se útil. Militar de carreira na Força Aérea durante várias décadas, dirigente associativo e instructor de cycling, acredita que o sentido de missão não termina com a passagem à reserva. Hoje, o seu principal desafio é a gestão da Associação Popular de Apoio à Criança (APAC), instituição da Póvoa de Santa Iria onde é presidente.

Rubrica Identidade Profissional para ler na edição impressa de O MIRANTE