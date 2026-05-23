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O MIRANTE TV | 23-05-2026 12:00

Tomar discutiu justiça popular e o caso histórico José Diogo

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Seminário “Justiça, Cidadania e Participação Popular na Administração da Justiça”, reuniu magistrados, juristas e investigadores para revisitar o histórico julgamento popular realizado em 1975 e debater o papel da cidadania na administração da justiça.

O Conselho Superior da Magistratura, a Comarca de Santarém e a Câmara Municipal de Tomar promoveram na quinta-feira, 22 de Maio, o seminário centrado no histórico caso do julgamento popular de José Diogo, realizado em Tomar em 1975. A iniciativa reuniu diversos magistrados, juristas, investigadores e entidades ligadas à justiça para reflectir sobre um dos episódios mais marcantes do período pós-25 de Abril.

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