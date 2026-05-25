Grande incêndio na DHL em Vialonga

O MIRANTE recebeu de uma leitora um vídeo do incêndio que deflagrou no final desta manhã no complexo logístico e industrial da DHL, em Vialonga. No local estão vários operacionais. Os trabalhadores foram todos evacuados e neste momento não há feridos a registar. O incêndio está activo e iniciou-se na cobertura do complexoEm actualização