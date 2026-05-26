O MIRANTE TV | 26-05-2026 16:13
Ana Paula Tavares veio a Santarém conversar sobre poesia e o sul de Angola onde nasceu, viveu e considera o seu chão
Ana Paula Tavares esteve em Santarém no dia 23 de Maio na Biblioteca Bernardo Santareno
Ana Paula Tavares é uma escritora angolana radicada em Portugal há cerca de três décadas. A sua voz poética foi premiada em 2025 com o Prémio Camões, o maior e mais prestigiado em Portugal. A autora é uma figura ímpar da cultura em língua portuguesa, e a atribuição do prémio Camões rompeu com alguns hábitos que tendem a concentrar todas as atenções e privilégios sobre uma certa elite que domina o meio universitário e intelectual.
Ana Paula Tavares falou para uma plateia de apenas de duas dezenas de pessoas, mas nem por isso baixou a qualidade da sua intervenção deixando um retrato falado do seu país e do seu percurso que O MIRANTE acompanhou e sobre o qual fizemos um breve resumo.
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