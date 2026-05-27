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O MIRANTE TV | 27-05-2026 14:51

Incêndio em Ulme causou pânico

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Um incêndio numa zona de eucaliptos em Ulme, concelho da Chamusca, já foi apagado mas causou pânico durante mais de uma hora. O fogo teve mesmo de ser combatido com a ajuda de helicóptero. O incidente ocorreu na manhã desta quarta-feira.

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