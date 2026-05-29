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O MIRANTE TV | 29-05-2026 13:40

Convento de São Francisco recebeu encerramento da Scholas Cidadania

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Sessão decorreu no dia 28 de Maio e reuniu jovens da comunidade de Santarém que participaram ativamente no espírito e dinâmica do evento.

O Convento de São Francisco, em Santarém, recebeu na quinta-feira, 28 de Maio, o encerramento da 2.ª edição do evento Scholas Cidadania Santarém. A sessão recebeu vários jovens da comunidade de Santarém que participaram activamente no espírito, cultura e dinâmica do encontro. Estiveram reunidos cerca de 200 jovens que deram o seu testemunho sobre o programa e apresentaram as suas iniciativas para a construção de uma comunidade mais participativa, inclusiva e solidária.

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