Passeio de Renault 4L em Benavente juntou automóveis clássicos, campinos e folclore

O 5.º Passeio de 4L realizou-se no dia 30 de Maio, em Benavente, numa iniciativa promovida pela empresa Bastos & Silva, de venda e assistência automóvel, representante das marcas Renault e Dacia.

O evento contou com 35 viaturas Renault 4L, estando a mais antiga datada da década de 60. Os automóveis, de cerca de 80 participantes que viajaram de vários pontos de norte a sul do país, estiveram em exposição no Parque 25 de Abril de Benavente, permitindo ao público apreciar alguns exemplares daquele clássico que marcou várias gerações.

A manhã não ficou limitada à paixão pelos automóveis. A iniciativa integrou também a recepção de campinos e cabrestos, cruzando o passeio com elementos da tradição ribatejana. A animação contou ainda com a actuação dos Fandanguistas e do Rancho Típico Saia Rodada.