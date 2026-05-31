O MIRANTE TV | 31-05-2026 10:00
Amigos de 4 patas invadiram Jardim da Liberdade em Santarém
II Festival do Cão decorreu durante as 9h30 e as 19h do dia 30 de Maio, no Jardim da Liberdade em Santarém.
No dia 30 de Maio, o Jardim da Liberdade, em Santarém, acolheu o II Festival do Cão que juntou famílias, entusiastas e cães num só lugar. O evento foi organizado pela Câmara Municipal de Santarém, através do Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém (CROAS). O jardim encheu-se para um dia dedicado aos animais de companhia repleto de demonstrações, atividades desportivas, sessões sobre saúde animal, ações de sensibilização e entretenimento para toda a família. Esteve presente o vereador da câmara municipal de Santarém Emanuel Campos, e outros membros da assembleia.
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