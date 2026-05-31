Boccia ensinado a técnicos das IPSS do Cartaxo para chegar a mais utentes

Técnicos e funcionários de instituições sociais do concelho do Cartaxo participaram num workshop de boccia, iniciativa integrada na Semana da Saúde e Bem-Estar. A sessão teve como objectivo dar ferramentas aos profissionais para dinamizarem a modalidade junto dos utentes, adaptando o jogo à realidade de cada instituição. A formação decorreu no Centro Cultural do Cartaxo e no Pavilhão do Inatel, juntando uma componente teórica e outra prática. A apresentação inicial esteve a cargo de Maria João Ferraz, técnica da área de Desporto do Município do Cartaxo, que explicou as regras da modalidade, o seu enquadramento competitivo e o percurso de sucesso do boccia português nos Jogos Paralímpicos.

Apesar de não exigir grande esforço físico, o boccia foi apresentado como uma modalidade com forte exigência cognitiva e emocional, por trabalhar a concentração, a atenção, a estratégia e o controlo das emoções. Maria João Ferraz sublinhou a importância de os técnicos saberem adaptar o jogo às capacidades dos utentes e gerir as suas reacções durante a prática. A vertente prática decorreu no Pavilhão do Inatel, onde os participantes puderam jogar e arbitrar, aplicando os conhecimentos adquiridos. A vereadora com os pelouros da Acção Social e da Saúde, Maria de Fátima Vinagre, deu as boas-vindas aos participantes e enquadrou a iniciativa na programação da Semana da Saúde e Bem-Estar. Participaram na acção funcionários da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, da ACAS – Associação Comunitária de Assistência Social de Vila Chã de Ourique, do Centro Social de Vale da Pinta e do Centro Social de Pontével. Recorde-se que o Cartaxo acolheu, no início de Maio, o Campeonato Nacional de Boccia Sénior Individual.