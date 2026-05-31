Livro e homenagens nos 155 anos dos Bombeiros Voluntários de Santarém

A história com mais de século e meio da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santarém está agora plasmada em livro. Na sessão de apresentação da obra foram também homenageadas duas figuras ligadas durante muitos anos aos órgãos sociais da corporação, Hermínio Martinho e José Júlio Eloy, este a título póstumo, e todos os que se dedicaram à corporação ao longo da sua vida.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santarém celebra 155 anos de existência em 2026 e a primeira actividade do programa comemorativo decorreu na tarde de sábado, 30 de Maio, no quartel sede. Foi prestada homenagem às mulheres e homens que se dedicaram à corporação ao longo da sua história e foram descerradas fotografias do ex-dirigente e benemérito José Júlio Eloy, já falecido, e do actual presidente da assembleia-geral, Hermínio Martinho, na galeria de figuras ilustres da instituição.

Seguiu-se a apresentação pública do livro comemorativo dos 155 anos da associação, intitulado “História dos Bombeiros Voluntários de Santarém – Metamorfoses, percepções e realidades”, da autoria do professor universitário e investigador Lino Tavares Dias. A sessão, muito participada, foi encerrada pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite.

O presidente da direcção da associação, Diamantino Duarte, deixou rasgados elogios aos homenageados, que tanto deram aos Bombeiros Voluntários de Santarém, referindo que tem sido um privilégio trabalhar com Hermínio Martinho, que considerou “um ombro amigo” onde sempre tem encontrado apoio. O dirigente destacou ainda o trabalho do autor do livro, bem como do editor Jorge Ferreira e de pessoas que colaboraram para a concretização da obra, como a directora da biblioteca municipal, Luísa Cotrim, e o fotógrafo Carlos Lopes. A publicação tem 400 páginas e é profusamente ilustrada com imagens e reprodução de documentos e não se limita a contar os 155 anos da história da associação, acompanhando também a evolução da cidade ao longo do século e meio nas suas diversas vertentes.

Tanto Hermínio Martinho como Gonçalo Eloy, filho de José Júlio Eloy, agradeceram as distinções e realçaram a importância da missão desenvolvida pelos bombeiros, com Gonçalo Eloy a retribuir a homenagem, oferecendo à associação uma medalha comemorativa da Agro Ribatejo, empresa da família que o seu pai liderou durante muitos anos. Já o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, garantiu que a autarquia vai continuar a apoiar os bombeiros do concelho no sentido de os dotar de melhores meios e condições para realizaram a sua nobre missão, deixando também abertura para vir a apoiar uma segundo edição da obra, caso se justifique.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santarém foi fundada em 29 de Outubro de 1871 e tem mantido actividade ininterrupta até ao presente ao serviço da comunidade, fazendo parte da história da cidade há mais de século e meio.