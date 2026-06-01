uma parceria com o Jornal Expresso
01/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 01-06-2026 12:02

André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes

1 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
2 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
3 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
4 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
5 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
6 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
7 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
8 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
9 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
10 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
11 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
12 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
13 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
14 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
15 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
16 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
17 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
18 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
19 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
20 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
21 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
22 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
23 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
24 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
25 / 25
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A cerimónia de tomada de posse decorreu no dia 30 de Maio no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Abrantes.

André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros Voluntários de Abrantes sucedendo a António Manuel Jesus que liderou o corpo de bombeiros durante os últimos 13 anos e que integra agora no Quadro de Honra da instituição. Na cerimónia, André Teodoro assumiu o compromisso de liderar o corpo de bombeiros com sentido de responsabilidade, preparação e proximidade à comunidade.

Manuel Valamatos, presidente da câmara de Abrantes, sublinhou o papel fundamental dos bombeiros na protecção das populações e João Pereira, presidente da Associação Humanitária, destacou a importância da continuidade, da modernização da instituição e da valorização dos seus operacionais.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Vale Tejo
    27-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região