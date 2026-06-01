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O MIRANTE TV | 01-06-2026 17:16

Vídeo de 2020 já denunciava o drama que estão a viver os moradores de Alenquer

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Deputado Municipal João Bernardo Galvão Teles levou o assunto da abertura da empresa Santos & Vale à Assembleia Municipal mas as suas preocupações caíram em saco roto.

O MIRANTE está a acompanhar a revolta dos munícipes de Alenquer nomeadamente aqueles que vivem o inferno da passagem dos camiões nas localidades da Passinha e Casais Novos. Recuperamos um vídeo publicado no “blog Amar Alenquer” onde se dá conta da intervenção que não deixa dúvidas sobre a preocupação que, sendo antiga, parece ter passado ao lado de quase todos os políticos que deveriam ter tomado decisões mais inteligentes. Mais uma vez as questões do ordenamento do território, ou a falta dele, continuam a fazer vítimas muitas vezes em nome de interesses económicos mal explicados e ainda mais mal aplicados.

“João Bernardo Galvão Teles, membro fundador do Todos - Movimento Cívico do Concelho de Alenquer, foi o primeiro autarca a manifestar-se contra o problema dos pesados no Passinha e Casais Novos, antes mesmo das obras que o permitiram.

“Fê-lo insistentemente e veementemente na assembleia municipal, junto dos moradores e em inúmeras publicações.”

João Bernardo Galvão Teles foi deputado municipal entre 2006 e 2013 e entre 2017 e 2021.

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