O MIRANTE TV | 01-06-2026 11:02
Javalis invadem Arruda dos Vinhos
Em plena Arruda dos Vinhos, uma vara de javalis surgiu à solta. A cena, cada vez mais vulgar, lembra que a natureza está mais perto do que parece, sobretudo quando a fome empurra estes visitantes inesperados até ao coração das localidades.
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