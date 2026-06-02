Mais uma colhida na Feira de Maio em Azambuja

A Feira de Maio, em Azambuja, ficou este ano marcada por várias colhidas de toiros durante as tradicionais largadas, algumas delas com consequências graves. O episódio mais alarmante ocorreu quando um toiro fugiu do recinto depois de partir uma tronqueira, provocando momentos de pânico na vila. O balanço do certame volta a colocar em cima da mesa a discussão sobre as condições de segurança nestes eventos populares.