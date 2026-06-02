O MIRANTE TV | 02-06-2026 19:07
Mais uma colhida na Feira de Maio em Azambuja
A Feira de Maio, em Azambuja, ficou este ano marcada por várias colhidas de toiros durante as tradicionais largadas, algumas delas com consequências graves. O episódio mais alarmante ocorreu quando um toiro fugiu do recinto depois de partir uma tronqueira, provocando momentos de pânico na vila. O balanço do certame volta a colocar em cima da mesa a discussão sobre as condições de segurança nestes eventos populares.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1772
27-05-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1772
27-05-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1772
27-05-2026
Capa Vale Tejo
27-05-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região