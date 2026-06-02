Tradição saiu à rua em Azambuja para mais uma Feira de Maio

A tradição voltou a sair à rua em Azambuja para mais uma Feira de Maio, transformando a vila, entre 28 de Maio e 1 de Junho, num palco vivo da identidade ribatejana. Toiros, cavalos e campinos, tertúlias, gastronomia, muita música e milhares de visitantes marcaram os cinco dias de festa, memória, celebração popular e reencontro coletivo. Nas ruas engalanadas, nas camisolas das tertúlias, nas varandas cheias e no regresso de muitos filhos da terra, sentiu-se a força de uma comunidade que vive Maio como património comum.