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O MIRANTE TV | 03-06-2026 10:00

Operação no Tejo retira 2,3 toneladas de siluros

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Uma operação de remoção de siluros realizada no rio Tejo, junto à barragem de Belver, em Mação, permitiu capturar 254 exemplares desta espécie invasora, totalizando 2,3 toneladas, resultado sublinhado pelos investigadores.

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