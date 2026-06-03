O MIRANTE TV | 03-06-2026 10:00
Operação no Tejo retira 2,3 toneladas de siluros
Uma operação de remoção de siluros realizada no rio Tejo, junto à barragem de Belver, em Mação, permitiu capturar 254 exemplares desta espécie invasora, totalizando 2,3 toneladas, resultado sublinhado pelos investigadores.
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