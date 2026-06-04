uma parceria com o Jornal Expresso
04/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 04-06-2026 11:51

Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário

1 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
2 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
3 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
4 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
5 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
6 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
7 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
8 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
9 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
10 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
11 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
12 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
13 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
14 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
15 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
16 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
17 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
18 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
19 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
20 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
21 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
22 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
23 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
24 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
25 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
26 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
27 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
28 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
29 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
30 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
31 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
32 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
33 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
34 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
35 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
36 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
37 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
38 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
39 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
40 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
41 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
42 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
43 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
44 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
45 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
46 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
47 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
48 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
49 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
50 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
51 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
52 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
53 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
54 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
55 / 55
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Com as comemorações do seu 47º Aniversário, o Politécnico de Santarém inaugurou um novo auditório e uma nova residência para os estudantes, no Complexo Andaluz.

No âmbito das comemorações do 47º Aniversário do Politécnico de Santarém, foi inaugurado na quarta-feira, 3 de Junho, um novo auditório, na Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém (ESGTS) no Complexo Andaluz. Foi também inaugurado o “Andaluz Living Lab”, um espaço de formação avançada, inovação e cooperação com a sociedade e mais uma residência para os estudantes do politécnico. A iniciativa juntou várias personalidades do mundo do ensino superior e autarcas do concelho.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Vale Tejo
    03-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região