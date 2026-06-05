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O MIRANTE TV | 05-06-2026 11:57

Sobralinho celebrou elevação a vila com galardões de mérito

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Galardões distinguiram figuras de mérito do Sobralinho
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Galardões distinguiram figuras de mérito do Sobralinho
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Galardões distinguiram figuras de mérito do Sobralinho
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Seis personalidades receberam símbolos de mérito da localidade na noite de quinta-feira, 4 de Junho.

A vila do Sobralinho, concelho de VFX, voltou a distinguir, como é tradição a 4 de Junho, as figuras de referência da comunidade.
O momento aconteceu na sessão solene de celebração da elevação do Sobralinho a vila.
A cerimónia homenageou este ano João Pedro Baião com o galardão de mérito autárquico, Carlos Oliveira com o mérito empresarial e João Mendes com o mérito social.
Também foi reconhecido o valor de Octávio Pato dos Santos, com o galardão de mérito cultural, Santiago Pereira com o mérito desportivo e o Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho com o galardão vila do Sobralinho.
No final, como manda a tradição, cantou-se os parabéns à vila.
É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE

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