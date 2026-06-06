Dois ministros na inauguração da Feira Nacional de Agricultura em Santarém

Pela primeira vez, dois governantes presidiram à abertura do evento, que decorre no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas até 14 de Junho. Presidente da CAP e do CNEMA deixou alguns recados aos titulares das pastas da Agricultura e do Ambiente.

A Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo está de regresso a Santarém, entre 6 e 14 de Junho, e este ano teve a inaugurá-la o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, e a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho. Pela primeira vez, dois governantes presidiram à abertura do evento, que este ano não teve o habitual apontamento de folclore na recepção à comitiva, mas contou com os habituais campinos, cavaleiros e amazonas a fazerem uma espécie de guarda de honra no exterior do parque de exposições.

Destaque também para a série de discursos oficiais onde usaram da palavra os dois governantes, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Álvaro Mendonça e Moura, que deixou vários recados ao Governo e a outros agentes políticos. Seguiu-se a longa visita ao certame, em que o ministro da Agricultura deu nas vistas pela descontração e interacção com os visitantes.

Este ano a FNA tem foco nos pequenos frutos - como mirtilos, morangos, framboesas e amoras -, um sector em crescimento e considerado dos mais rentáveis da agricultura nacional, conforme enfatizou o líder da CAP, que aproveitou para realçar que essa realidade só é possível graças à mão de obra imigrante e à disponibilidade de água. Dois factores – “ambos controversos”, reconheceu - que permitem que haja produção durante todo o ano e que contribuíram para exportações nessa área no valor de 398 milhões de euros em 2025.

“Não teria sido possível estes resultados notáveis sem a mão de obra imigrante, nomeadamente asiática. E para crescermos mais precisamos de mais mão de obra estrangeira” devidamente enquadrada, defendeu Álvaro Mendonça e Moura, acrescentando que é importante contrariar preconceitos e os “profetas da desgraça”. E criticou também a demora na atribuição de apoios aos agricultores afectados pelas intempéries do último Inverno.

Quanto à questão da água, o líder da CAP referiu que só há 5 mil hectares em produção no sector dos pequenos frutos e a ambição deve ser aumentá-la significativamente. E para isso é preciso garantir água suficiente, designadamente através de novas infraestruturas de retenção e armazenamento. O que só se conseguirá, diz, se forem ultrapassados “tabus” e nos libertarmos de “grilhetas ideológicas”.

A FNA conta este ano com os habituais espectáculos musicais, actividades equestres e taurinas e a presença de comunidades intermunicipais e de vários municípios de diferentes regiões do país, que irão aproveitar o certame para promover os seus territórios, tradições, gastronomia e potencial turístico.

A programação volta a integrar espaços de debate, como as “Conversas de Agricultura”, que reúnem especialistas para discutir desafios do sector e apresentar soluções, incluindo temas como agricultura sustentável, regadio, inovação digital ou valorização de produtos agrícolas. No recinto, os claustros vão acolher “associações, empresas e entidades ligadas aos pequenos frutos”, enquanto as naves expositivas destacam diferentes áreas, desde a “mostra institucional e de equipamentos agrícolas” à promoção “de produtos regionais e artesanato”.

A Nave A recebe novamente o “Salão Prazer de Provar”, com produtos distinguidos em concursos nacionais, como azeites, vinhos, queijos e enchidos, complementado por iniciativas de cozinha ao vivo, provas e harmonizações. Já a Nave B concentra entidades institucionais, cooperativas e maquinaria agrícola, enquanto a Nave C aposta na tradição do artesanato e na oferta comercial diversificada, com demonstrações ao vivo.

A feira mantém também uma forte vertente pecuária, com exposição de raças autóctones e concursos especializados, além de actividades equestres, consideradas uma das imagens de marca do evento. A gastronomia continua a ser um dos principais atractivos, com restaurantes de carnes de raças autóctones e tasquinhas dinamizadas por associações locais, onde serão servidos petiscos tradicionais.

