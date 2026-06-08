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O MIRANTE TV | 08-06-2026 22:01

Sete municípios do distrito de Santarém recebem apoio da APA para recuperar danos das intempéries

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Contratos-programa assinados em Valada preveem investimento de cerca de 25 milhões de euros para intervenções em territórios ribeirinhos e zonas costeiras afectadas pelas tempestades ocorridas em Janeiro e Fevereiro.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Agência para o Clima (ApC) assinaram no dia 8 de Junho contratos-programa com 29 municípios para apoiar na recuperação dos danos provocados pelas intempéries que ocorreram no início do ano. Do distrito de Santarém são contemplados os concelhos de Benavente, Cartaxo, Chamusca, Constância, Coruche, Ourém e Vila Nova da Barquinha, sendo o apoio concedido no âmbito dos “Territórios Resilientes – Intervenções de restabelecimento dos territórios ribeirinhos e das zonas costeiras”.

A cerimónia de assinatura decorreu no espaço SóRio, em Valada, no Cartaxo, e contou com a presença da Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, assim como autarcas e representantes dos organismos públicos envolvidos no programa.

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