Arquivo Municipal do Entroncamento abre portas e revela tesouros da história do concelho

No âmbito do Dia Internacional dos Arquivos, assinalado a 9 de Junho, o Arquivo Municipal do Entroncamento abriu portas à população para dar a conhecer um espaço que preserva a memória documental do concelho. O MIRANTE acompanhou uma das visitas guiadas por Daniela Carmona, responsável pelo arquivo.

Entre milhares de documentos distribuídos por cerca de dois quilómetros de estantes, encontram-se registos que ajudam a reconstruir a história do Entroncamento. Entre as peças mais emblemáticas encontra-se o documento mais antigo conservado no espaço: o Diário do Governo que oficializou a criação do concelho do Entroncamento, a 24 de Novembro de 1945.

Uma reportagem que pode ler desenvolvida numa próxima edição de O MIRANTE