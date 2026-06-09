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O MIRANTE TV | 09-06-2026 17:22

Arquivo Municipal do Entroncamento abre portas e revela tesouros da história do concelho

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Arquivo Municipal do Entroncamento abre portas e revela tesouros da história do concelho

No âmbito do Dia Internacional dos Arquivos, assinalado a 9 de Junho, o Arquivo Municipal do Entroncamento abriu portas à população para dar a conhecer um espaço que preserva a memória documental do concelho. O MIRANTE acompanhou uma das visitas guiadas por Daniela Carmona, responsável pelo arquivo.
Entre milhares de documentos distribuídos por cerca de dois quilómetros de estantes, encontram-se registos que ajudam a reconstruir a história do Entroncamento. Entre as peças mais emblemáticas encontra-se o documento mais antigo conservado no espaço: o Diário do Governo que oficializou a criação do concelho do Entroncamento, a 24 de Novembro de 1945.

Uma reportagem que pode ler desenvolvida numa próxima edição de O MIRANTE

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