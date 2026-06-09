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O MIRANTE TV | 09-06-2026 20:17

Tomar recebeu Encontro Nacional das Escolas de Segunda Oportunidade

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Tomar recebeu Encontro Nacional das Escolas de Segunda Oportunidade
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Encontro realizou-se no dia 9 de Junho, na Escola Secundária Jácome Ratton, em Tomar.

A Escola Secundária Jácome Ratton, em Tomar, acolheu no dia 9 de Junho, o VIII Encontro Nacional de Iniciativas e Escolas de Segunda Oportunidade (E2O Portugal), uma iniciativa que reuniu jovens, profissionais da educação, instituições e responsáveis políticos para reflevtir sobre o futuro da educação inclusiva em Portugal.

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