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O MIRANTE TV | 10-06-2026 10:25

Trincão Marques sobre biometano: “Torres Novas não tem aptidão para receber uma unidade deste tipo”

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Presidente do município de Torres Novas diz ser contra a instalação de uma unidade de produção de biometano em Árgea.

A possibilidade de instalação de uma unidade de produção de biometano com um tempo de vida útil de 30 anos em Árgea está a gerar forte contestação social. As vozes de protesto fizeram-se ouvir na última reunião pública do executivo da Câmara de Torres Novas com a presença de dezenas de moradores e do presidente da junta de Olaia e Paço.

O presidente do município, revelou que apenas tomou conhecimento da intenção de instalação da unidade de produção em Fevereiro e falou num processo que lhe parece pouco transparente. Trincão Marques disse ainda ser contra a instalação de uma unidade daquelas naquele ou noutro lugar do concelho de Torres Novas.

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