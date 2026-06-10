O MIRANTE TV | 10-06-2026 10:25
Trincão Marques sobre biometano: “Torres Novas não tem aptidão para receber uma unidade deste tipo”
Presidente do município de Torres Novas diz ser contra a instalação de uma unidade de produção de biometano em Árgea.
A possibilidade de instalação de uma unidade de produção de biometano com um tempo de vida útil de 30 anos em Árgea está a gerar forte contestação social. As vozes de protesto fizeram-se ouvir na última reunião pública do executivo da Câmara de Torres Novas com a presença de dezenas de moradores e do presidente da junta de Olaia e Paço.
O presidente do município, revelou que apenas tomou conhecimento da intenção de instalação da unidade de produção em Fevereiro e falou num processo que lhe parece pouco transparente. Trincão Marques disse ainda ser contra a instalação de uma unidade daquelas naquele ou noutro lugar do concelho de Torres Novas.
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