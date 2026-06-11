Constância celebrou o Dia de Camões e de Portugal com as Pomonas Camonianas

A Praça Alexandre Herculano e a Avenida das Forças Armadas, em Constância, acolheram esta quarta-feira, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, a Feira de Antiguidades e Velharias, com dezenas de expositores oriundos de todo o país. A mostra, que decorreu entre as 10h00 e as 18h00, reuniu objetos, peças e artefactos de valor artístico ou utilitário, tendo o centro histórico da vila como cenário. Pela vila circulavam figurantes trajados com indumentária evocativa da época quinhentista, animando o ambiente de recriação histórica que carateriza as Pomonas.

A iniciativa inseriu-se nas XXIX Pomonas Camonianas, que decorreram em Constância entre os dias 6 e 10 de junho e têm na sua origem o Mercado Quinhentista, uma exposição-venda das flores e frutos referidos por Camões na sua obra, evocando os tempos em que o épico terá vivido na vila. Entre as bancas, marcaram presença as bonecas tradicionais de Constância e doçaria tradicional do concelho.

O programa contemplou ainda cerimónias protocolares com deposição de flores no Monumento a Luís de Camões, bancas com fruta, plantas e especiarias, e danças medievais no Miradouro do Zêzere.

O Centro Ciência Viva de Constância associou-se às celebrações com um programa próprio que incluiu palestras sobre astronomia e a obra camoniana, sessões de cinema imersivo no Planetário e, já à noite, observação do asteroide (5160) Camões no Parque de Astronomia.