O MIRANTE TV | 11-06-2026 09:55
Festas de Abrantes já começaram e prometem celebração e convívio
De 9 a 14 de Junho Abrantes recebe as Festas da Cidade com dezenas de iniciativas culturais, recreativas e musicais que prometem atrair milhares de visitantes ao concelho.
As Festas da Cidade de Abrantes arrancaram esta terça-feira, 9 de Junho, e prolongam-se até dia 14, com um programa que inclui concertos, animação de rua, gastronomia, artesanato, actividades culturais e desportivas. Na inauguração oficial, o presidente da autarquia, Manuel Valamatos, destacou a importância do evento como um momento de encontro da comunidade e de valorização da identidade do concelho.
O cartaz musical inclui nomes como Diogo Piçarra, Ana Moura, Dillaz e Os Quatro e Meia, terminando as celebrações no Dia da Cidade, assinalado a 14 de Junho.
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