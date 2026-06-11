Festas de Abrantes já começaram e prometem celebração e convívio

De 9 a 14 de Junho Abrantes recebe as Festas da Cidade com dezenas de iniciativas culturais, recreativas e musicais que prometem atrair milhares de visitantes ao concelho.

As Festas da Cidade de Abrantes arrancaram esta terça-feira, 9 de Junho, e prolongam-se até dia 14, com um programa que inclui concertos, animação de rua, gastronomia, artesanato, actividades culturais e desportivas. Na inauguração oficial, o presidente da autarquia, Manuel Valamatos, destacou a importância do evento como um momento de encontro da comunidade e de valorização da identidade do concelho.

O cartaz musical inclui nomes como Diogo Piçarra, Ana Moura, Dillaz e Os Quatro e Meia, terminando as celebrações no Dia da Cidade, assinalado a 14 de Junho.