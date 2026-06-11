Na APPACDM há uma banda que canta afinado contra o preconceito

Nasceu dentro de uma IPSS, mas quer cada vez mais palco fora de portas. A Banda BICA, da APPACDM, pede no seu disco “Três Minutos de Atenção”, mas dá muito mais do que isso. Dá uma lição sobre talento, trabalho e humanidade. E prova, sem discursos fáceis, que a inclusão também se faz quando o público deixa de olhar com pena e começa simplesmente a pedir “mais uma canção”.