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O MIRANTE TV | 11-06-2026 13:30

Na APPACDM há uma banda que canta afinado contra o preconceito

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Nasceu dentro de uma IPSS, mas quer cada vez mais palco fora de portas. A Banda BICA, da APPACDM, pede no seu disco “Três Minutos de Atenção”, mas dá muito mais do que isso. Dá uma lição sobre talento, trabalho e humanidade. E prova, sem discursos fáceis, que a inclusão também se faz quando o público deixa de olhar com pena e começa simplesmente a pedir “mais uma canção”.

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